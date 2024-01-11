СМИ: Севший в пшеничном поле Airbus A320 разберут и утилизируют

«После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз было принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно», — отмечается в материале.

Попытки взлета и последующее восстановление воздушного судна назвали финансово невыгодными. По данным СМИ, борт разберут, извлекут наиболее ценную техническую «начинку» и вывезут с места инцидента.

Ранее Известия со ссылкой на источники сообщили, что самолет «Уральских авиалиний» планируют разобрать и списать в утиль. В то же время перевозчик продолжал переговоры со страховой компанией о судьбе лайнера.

