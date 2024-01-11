СМИ: Севший в пшеничном поле Airbus A320 разберут и утилизируют

Пассажирский самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний», который в сентябре прошлого года совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском, разберут на части и утилизируют. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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«После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз было принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно», — отмечается в материале.

Попытки взлета и последующее восстановление воздушного судна назвали финансово невыгодными. По данным СМИ, борт разберут, извлекут наиболее ценную техническую «начинку» и вывезут с места инцидента.

Ранее Известия со ссылкой на источники сообщили, что самолет «Уральских авиалиний» планируют разобрать и списать в утиль. В то же время перевозчик продолжал переговоры со страховой компанией о судьбе лайнера.

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ФОТО: РИА Новости
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