СМИ: Севший в пшеничном поле Airbus A320 разберут и утилизируют
Пассажирский самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний», который в сентябре прошлого года совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском, разберут на части и утилизируют. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз было принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно», — отмечается в материале.
Попытки взлета и последующее восстановление воздушного судна назвали финансово невыгодными. По данным СМИ, борт разберут, извлекут наиболее ценную техническую «начинку» и вывезут с места инцидента.
Ранее Известия со ссылкой на источники сообщили, что самолет «Уральских авиалиний» планируют разобрать и списать в утиль. В то же время перевозчик продолжал переговоры со страховой компанией о судьбе лайнера.
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