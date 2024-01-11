Аэропорт Петрозаводска закроют в мае

Выполнение авиарейсов из аэропорта Петрозаводска временно будет остановлено в мае из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом заявило министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

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В ведомстве уточнили, что ремонт продлится с 1 по 31 мая. В связи с этим выполнение всех авиарейсов из аэропорта «Петрозаводск» на это время будет приостановлено.

Аэропорт «Петрозаводск» - единственный в Карелии. Он обслуживает внутренние и международные рейсы.

Ранее сообщалось, что самолет с игроками сборной Гамбии по футболу вынужденно вернулся в Банжул через девять минут после вылета из-за падения давления в салоне. В результате несколько спортсменов потеряли сознание и началась паника.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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