В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения

Ограничения были введены сегодня в 6:45 мск для обеспечения безопасности полетов. Работа в штатном режиме была возобновлена в 10:00 мск.

Ранее сегодня глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о возгорании на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников. Минобороны отчитывалось о 132-х сбитых за ночь беспилотниках над семью регионами России.



