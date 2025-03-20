В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения

В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Энгельсе при атаке дронов выбило окна в двух детских садах и школе

Ограничения были введены сегодня в 6:45 мск для обеспечения безопасности полетов. Работа в штатном режиме была возобновлена в 10:00 мск.

Ранее сегодня глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о возгорании на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников. Минобороны отчитывалось о 132-х сбитых за ночь беспилотниках над семью регионами России.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры