В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения
20 марта 202510:31
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения были введены сегодня в 6:45 мск для обеспечения безопасности полетов. Работа в штатном режиме была возобновлена в 10:00 мск.
Ранее сегодня глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о возгорании на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников. Минобороны отчитывалось о 132-х сбитых за ночь беспилотниках над семью регионами России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru