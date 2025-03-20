В Энгельсе при атаке дронов выбило окна в двух детских садах и школе

Больница, два детских сада и школа, а также частный дом в Энгельсе Саратовской области получили повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Как отметил губернатор, при атаке были частично выбиты окна в городской клинической больнице № 1. В результате пострадала женщина.

«Частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было», - написал Бусаргин в Telegram-канале.

Никто из сотрудников не пострадал.

Кроме того, при падении обломков дрона был поврежден частный дом в районе Соколовой горы. Обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью в Саратовской области сбили 54 беспилотника ВСУ, пишет 360.ru.

