В Энгельсе начался пожар на территории аэродрома после атаки БПЛА

Возгорание произошло на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что из-за БПЛА были повреждены около 30 частных и дачных домов. Некоторым жителям потребовалась медицинская помощь.



«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ», - указал Бусаргин.

На месте ЧП находятся оперативные службы.

Ранее Бусаргин сообщил, что на фоне атаки беспилотников получили повреждения больница, два детских сада и школа в Энгельсе, напоминает 360.ru.

