В Энгельсе начался пожар на территории аэродрома после атаки БПЛА
Возгорание произошло на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что из-за БПЛА были повреждены около 30 частных и дачных домов. Некоторым жителям потребовалась медицинская помощь.
«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ», - указал Бусаргин.
На месте ЧП находятся оперативные службы.
Ранее Бусаргин сообщил, что на фоне атаки беспилотников получили повреждения больница, два детских сада и школа в Энгельсе, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru