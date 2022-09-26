Юпитер за 59 лет окажется на самом близком расстоянии от Земли

Юпитер, который находится в противостоянии с Солнцем, 26 сентября окажется на наименьшем за последние 59 лет расстоянии от Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

На спутнике Юпитера обнаружили сигарообразный НЛО

Сегодня Юпитер, Земля и Солнце выстроятся в одну линию. При этом Юпитер окажется недалеко от ближайшей к Солнцу точки своей орбиты. Совпадение двух астрономических событий называют великим противостоянием Юпитера, которое происходит раз в 12 лет и примечательно тем, что расстояние между Землей и Юпитером также сокращается до небольших значений - 3,95 астрономических единиц.

Юпитер будет находится в созвездии Рыб рядом с небесным экватором.

Ранее американский космический аппарат Lucy отправился изучать Троянские астероиды к планете Юпитер, которая движется по той же траектории, что и небесные тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АстрономияКосмос
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