США отправили космический зонд для изучения астероидов возле Юпитера

По мнению исследователей, астероиды являются окаменелостями первозданного протопланетного материала Солнечной системы.

Аппарат Lucy изучит две крупные группы Троянских астероидов, чтобы получить данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы. По мнению научного сотрудника проекта Lucy в НАСА Тома Стэтлера, «это уникальная возможность для открытий, поскольку мы будем исследовать далекое прошлое нашей Солнечной системы», сообщает «Интерфакс».

Космический аппарат весом 1,5 тонны стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в субботу, 16 октября. Стоимость миссии оценивается в 981 млн. долларов.

Ранее космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin, которая принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу, начал второй пилотируемый суборбитальный полет, сообщает ТАСС.

