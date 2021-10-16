США отправили космический зонд для изучения астероидов возле Юпитера
Американский космический аппарат Lucy отправился изучать Троянские астероиды к планете Юпитер, которая движется по той же траектории, что и небесные тела, сообщает НАСА.
По мнению исследователей, астероиды являются окаменелостями первозданного протопланетного материала Солнечной системы.
Аппарат Lucy изучит две крупные группы Троянских астероидов, чтобы получить данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы. По мнению научного сотрудника проекта Lucy в НАСА Тома Стэтлера, «это уникальная возможность для открытий, поскольку мы будем исследовать далекое прошлое нашей Солнечной системы», сообщает «Интерфакс».
Космический аппарат весом 1,5 тонны стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в субботу, 16 октября. Стоимость миссии оценивается в 981 млн. долларов.
Ранее космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin, которая принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу, начал второй пилотируемый суборбитальный полет, сообщает ТАСС.
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