США отправили космический зонд для изучения астероидов возле Юпитера

Американский космический аппарат Lucy отправился изучать Троянские астероиды к планете Юпитер, которая движется по той же траектории, что и небесные тела, сообщает НАСА.

Виноградов: Доказательств полета американцев на Луну предостаточно

По мнению исследователей, астероиды являются окаменелостями первозданного протопланетного материала Солнечной системы.

Аппарат Lucy изучит две крупные группы Троянских астероидов, чтобы получить данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы. По мнению научного сотрудника проекта Lucy в НАСА Тома Стэтлера, «это уникальная возможность для открытий, поскольку мы будем исследовать далекое прошлое нашей Солнечной системы», сообщает «Интерфакс».

Космический аппарат весом 1,5 тонны стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в субботу, 16 октября. Стоимость миссии оценивается в 981 млн. долларов.

Ранее космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin, которая принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу, начал второй пилотируемый суборбитальный полет, сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: novayagazeta-ug.ru
ТЕГИ:СШАИсследованиеКосмосАстероид
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры