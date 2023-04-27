СМИ: почтовое отделение в центре Москвы эвакуировали из-за бомбы времен ВОВ
Одно из столичных отделений Почты России эвакуировали из-за обнаружения строителями поблизости от здания снаряда времён Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как отмечается, плановые ремонтные работы проводились на Люсиновской улице в Москве и прямо возле здания почты в земле был найден опасный предмет.
После эвакуации сотрудников почтового отделения и посетителей, территорию вокруг здания оцепили. Ожидается прибытие сотрудников МЧС и сапёров.
Ранее боеприпас времен ВОВ нашли на территории жилого комплекса в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru