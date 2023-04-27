СМИ: почтовое отделение в центре Москвы эвакуировали из-за бомбы времен ВОВ

Одно из столичных отделений Почты России эвакуировали из-за обнаружения строителями поблизости от здания снаряда времён Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал SHOT.

Два человека подорвались на бомбе времен ВОВ под Волгоградом

Как отмечается, плановые ремонтные работы проводились на Люсиновской улице в Москве и прямо возле здания почты в земле был найден опасный предмет.

После эвакуации сотрудников почтового отделения и посетителей, территорию вокруг здания оцепили. Ожидается прибытие сотрудников МЧС и сапёров.

Ранее боеприпас времен ВОВ нашли на территории жилого комплекса в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МЧСМоскваБомбаПочта России

Горячие новости

Все новости

партнеры