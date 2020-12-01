Украина получила доступ к материалам по MH17

Лищина пояснил, что в этой новости есть плюсы и есть минусы.

«Плюсы в том, что в голландском иске больше материалов по уголовному делу по MH-17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле», - написал он в Facebook.

Минусом замминистра назвал вероятность затягивания рассмотрения иска Украины против РФ по событиям в Донбассе.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что не удивлен решению суда в Нидерландах отказаться от альтернативных версий крушения малайзийского Boeing на Украине.

«С самого начала расследования все было политически ангажированным. Они очень быстро нашли виновных в лице представителей ополчения ДНР и ЛНР. Никакие другие версии они предметно не рассматривали, отклоняли их. Они не учитывают и не принимают доводы со стороны России. Таким же политически ангажированным будет и решение нидерландского суда. Оно, я уверен, будет в пользу тех, кто организовали эту провокацию на Украине», - сказал Цеков.

