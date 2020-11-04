Фигурант дела MH17 опроверг связи с российским руководством
Россиянин Олег Пулатов,являющийся фигурантом в деле о катастрофе Boeing рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году, заявил в суде в Нидерландах об отсутствии контактов с руководством РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что уже уволился из вооруженных сил России к этому времени и не служил около 6 лет. Сторона защиты Пулатова показала на заседании видео, на которых он отвечает на вопросы адвокатов и стороны обвинения.
Обвиняемый также подчеркнул, что его подразделение и он сам не имел отношения к российской армии, так как относилось к войскам непризнанной ДНР. В состав войска вошли добровольцы и ополченцы "из разных стран".
Ранее НСН писала, что Пулатов рассказал о том, как вместе со своим подразделением "выполнял задачи разведки в районе Степановки-Мариновки" на востоке самопровозглашённой Донецкой народной республики.
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