«Не остаться у разбитого корыта»: Зачем России битва за Луну

«Луна принадлежит человечеству, но есть Закон о космической деятельности, международное законодательство, которое запрещает устанавливать элементы национального суверенитета над какими-то космическими объектами. Однако все меняется, и отправка большого количества космических аппаратов на Луну, в том числе и человека в ближайшем будущем, приведет к тому, что какая-то собственность стран в виде посадочных аппаратов будет на Луне находиться. Вопрос о принадлежности территории вовсе не праздный, он переходит из разряда теоретических в чисто практические. Здесь надо вырабатывать российскую позицию и четко ей следовать, чтобы не остаться у разбитого корыта через несколько лет. В этом смысле вариант с Северным полюсом Луны возможен. Северный полюс Луны ничуть не хуже Южного полюса, более того, он удобнее для России, поскольку Россия — северная страна, ей более удобно держать связь с космическими аппаратами, находящимися на Северном полюсе Луны. Надо рассматривать всю лунную программу целиком и варианты сотрудничества с другими странами», — сказал Петрукович.

Собеседник НСН также пояснил, почему Южный полюс Луны привлекает исследователей из разных стран.

«Все начали рассматривать южную область, потому что там есть несколько очень интересных мест для посадки, удобных для размещения лунных баз. Но человечество до конца не понимает, какие требования должны быть предъявлены к месту для лунной базы, что мы там должны делать. Поэтому дискуссия, где размещение лунных баз будет более оптимальным, еще продолжается. Не исключено, что через некоторое время космические агентства выработают какое-то решение об оптимальном расположении лунных баз. Не исключено, что это будет не Южный полюс Луны, а что-то еще. Просто Южный полюс Луны возник как удобный и логичный первый шаг», — добавил он.

В свою очередь генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин указал на то, что некоторые страны сейчас пытаются повторить космическое противостояние СССР и США, а России Луна интересна как промежуточный этап перед полетом на Марс.

«На Луну первыми слетали американцы, они направляли туда какие-то исследовательские объекты. Потом туда отправились страны, которые были не слишком развиты в космосе (Китай, Индия), сейчас они идут по пути повторения того, что происходило, когда США и СССР сражались за космос, исходя из политических соображений. Насколько я понимаю, у России каких-то определенных планов по освоению Луны нет. Мы рассматриваем Луну как возможность подскока к полету на Марс. Сейчас идет исследование ради исследования, чтобы не потерять это направление, если в перспективе оно окажется нужным и важным», — подытожил он.

Ранее ученые в Китае предложили построить магнитную пусковую установку на Луне.

