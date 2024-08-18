В Китае хотят создать установку по доставке ресурсов с Луны на Землю

Она может стать экономичным способом доставки на Землю ресурсов, добытых на лунной поверхности. Это станет частью проекта российско-китайской лунной станции. Установка для магнитной левитации будет работать по тому же принципу, что метание молота в легкой атлетике, только вращение на возрастающих скоростях будет производиться до отправления капсулы на Землю. По словам ученых, высокий вакуум и низкая гравитация на Луне позволят отправлять полезные грузы дважды в день. Стоимость такой транспортировки составит около 10% от стоимости существующих способов.

Установка будет потреблять только электричество, без нужды в топливе. Поэтому она будет достаточно маленькой по масштабам и простой в реализации.

Главной задачей установки будет добыча Гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле. Весить установка будет около 80 тонн. Прежде чем ее можно будет доставить на Луну, потребуется дождаться начала работы сверхтяжелой ракеты-носителя КНР.

Ранее стало известно, что пять совместных миссий запланировали совершить Россия и КНР для размещения модулей на орбите и поверхности Луны в рамках создания Международной научной лунной станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

