В Китае хотят создать установку по доставке ресурсов с Луны на Землю
Ученые в Китае предложили построить магнитную пусковую установку на Луне, сообщает South China Morning Post.
Она может стать экономичным способом доставки на Землю ресурсов, добытых на лунной поверхности. Это станет частью проекта российско-китайской лунной станции. Установка для магнитной левитации будет работать по тому же принципу, что метание молота в легкой атлетике, только вращение на возрастающих скоростях будет производиться до отправления капсулы на Землю. По словам ученых, высокий вакуум и низкая гравитация на Луне позволят отправлять полезные грузы дважды в день. Стоимость такой транспортировки составит около 10% от стоимости существующих способов.
Установка будет потреблять только электричество, без нужды в топливе. Поэтому она будет достаточно маленькой по масштабам и простой в реализации.
Главной задачей установки будет добыча Гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле. Весить установка будет около 80 тонн. Прежде чем ее можно будет доставить на Луну, потребуется дождаться начала работы сверхтяжелой ракеты-носителя КНР.
Ранее стало известно, что пять совместных миссий запланировали совершить Россия и КНР для размещения модулей на орбите и поверхности Луны в рамках создания Международной научной лунной станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru