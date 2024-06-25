«Это успех!»: Обратная сторона Луны откроет новые перспективы для России и Китая

Китай в очередной раз показал свою заинтересованность в создании совместной лунной станции с Россией, первые в истории образцы грунта обратной стороны Луны станут символическим шагом в этом направлении, заявил действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.

Космический аппарат «Чанъэ-6» совершил посадку в автономном районе Внутренняя Монголия и впервые в истории доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Трансляцию вело китайское Центральное телевидение.