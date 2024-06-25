«Это успех!»: Обратная сторона Луны откроет новые перспективы для России и Китая
Александр Железняков заявил НСН, что Китай в очередной раз показал свою заинтересованность в создании совместной лунной станции с Россией.
Китай в очередной раз показал свою заинтересованность в создании совместной лунной станции с Россией, первые в истории образцы грунта обратной стороны Луны станут символическим шагом в этом направлении, заявил действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.
Космический аппарат «Чанъэ-6» совершил посадку в автономном районе Внутренняя Монголия и впервые в истории доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Трансляцию вело китайское Центральное телевидение.
«Это очень технически сложно было организовать, потому что обратная сторона Луны - это значит, что нет прямой видимости, прямой связи, был использован спутник-ретранслятор. Все это было не так просто. Задача выполнена, это успех. Были реализованы новые технологии при проведении этой миссии, это уже шаг вперед в космонавтике. С научной точки зрения это очень интересно, потому что мы имеем образцы с видимой стороны Луны, теперь можно сравнить, чем они отличаются, потому что там условия иные. Какие новые перспективы откроются, это будет ясно после того, как изучат предварительно доставленные образцы», - рассказал он.
По его словам, с практической точки зрения этот шаг нельзя считать вкладом в создание лунной станции.
«Этот шаг нельзя расценивать, как какой-то вклад в создание лунной станции. Но это говорит о том, что национальная китайская программа продолжается, что говорит о том, что Китай заинтересован в изучении Луны, заинтересован в создании этой базы вместе с Россией. Совместное создание будет выгодно и экономически, и технологически. Это один из небольших шагов в освоении космического пространства», - добавил собеседник НСН.
На освоение Луны России и Китаю потребуются десятки лет и десятки миллиардов долларов, заявил ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин «Радиоточке НСН».
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