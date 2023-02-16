«Удар и наведение оружия»: Названы цели программ США в космосе
На развитие системы Starlink выделяли деньги США, а не только Илон Маск, это масштабная программа Пентагона и НАСА, отметил в эфире НСН подполковник запаса Павел Калмыков.
Риск того, что война может переместиться в космос, вполне реальный, даже система Starlink изначально проектировалась под двойное назначение – это не только широкополосный интернет по всему миру, но и система высокоточного наведение оружия, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН.
Накануне заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели конкретные очертания из-за деятельности США. Он отметил, что невоенные космические объекты, которые США и их союзники задействуют в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара России. Павел Калмыков указал, что космос уже используется в военных целях напрямую.
«Риск того, что война может переместиться в космос, вполне реальный. С начала 80-х годов спутниковое наведение активно используется в военных целях. Система Starlink изначально проектировалась под двойное назначение. На развитие этой системы выделяло деньги США, это не деньги лично Илона Маска. Это программа Пентагона и НАСА. Первое – это как широкополосный интернет по всему миру, второе – это высокоточное наведение оружия. У американцев есть программа беспилотного космоплана X-37B. Уже было семь или девять миссий. Это космический беспилотник, вполне очевидно, что он проектируется как оружие для нанесения удара из космоса. В него можно загрузить ядерную боеголовку и ударить напрямую», - сказал Калмыков.
Он отметил, что у России есть системы, которые могут поражать объекты в космосе. Это, в частности, зенитный ракетный комплекс С-500, противоспутниковая система С-550 и система противоракетной обороны Москвы, которая может сбить любой объект в космосе.
«У России есть системы, которые могут поражать объекты в космосе. Есть система С-500. По заявленным характеристикам, она может поражать объекты, в том числе в ближнем космосе, примерно километров 300-400 в высоту. Также проектируется система С-550 – это противоспутниковое оружие. Есть система противоракетной обороны Москвы под кодовым названием «Нудоль». В этой зенитной ракете находится небольшая ядерная боеголовка, которая может сбить любой объект в космосе», - резюмировал Калмыков.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с НСН отмечал, что спутники Starlink американской компании SpaceX можно вывести из строя, засорив космическое пространство. Однако, указывал он, при таком раскладе люди больше не смогут летать в космос.
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