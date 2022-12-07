Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Генеральная ассамблея Организации объединённых наций приняла резолюцию России о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщает РИА Новости.

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В документе все страны призывают«выразить... приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе». В первую очередь это призыв относится к государствам, обладающим космическим потенциалом. Также отмечается, что предотвращение гонки вооружений в космосе является неотложной задачей.

Резолюцию «Неразмещение первыми оружия в космосе» поддержали 122 страны, против выступили 50, четыре государства воздержались.

Ранее председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, если Запад продолжит игнорировать предупреждения относительно вовлечённости в украинский конфликт, это чревато боевой активностью на околоземной орбите, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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