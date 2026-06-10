Сообщения о том, что российские спутники мешают GPS-сигналу по всему миру не соответствуют действительности, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

Российские спутники первыми в истории создали GPS-помехи из космоса, утверждают американские ученые из Техасского университета в Остине. По их данным наземные станции в Европе и Северной Америке одновременно оставались без сигнала на протяжении 10 секунд. Моисеева смутили такие заявления.