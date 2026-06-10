Ученый назвал вымыслом сообщения американцев о помехах в GPS из-за России
Перебои c GPS-связью невозможно создать на всей планете одновременно, заявил НСН Иван Моисеев.
Сообщения о том, что российские спутники мешают GPS-сигналу по всему миру не соответствуют действительности, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Российские спутники первыми в истории создали GPS-помехи из космоса, утверждают американские ученые из Техасского университета в Остине. По их данным наземные станции в Европе и Северной Америке одновременно оставались без сигнала на протяжении 10 секунд. Моисеева смутили такие заявления.
«Спутники предупреждения никаких помех не создают. Чтобы это делать, нужно другое космическое и наземное оборудование. Это сообщение странное, так как их можно создать в конкретном районе, а не где-то глобально на континенте или в какой-то стране. Я не доверяю этой информации, она похожа на вымысел. GPS имеет очень слабый сигнал, локально его могут отключить и простые водители фур, но он имеет глобальный и общепланетарный характер, поэтому вырубить его на большой территории нельзя», — отметил он.
Ранее Моисеев объяснил НСН, куда пропал российский спутник от «Бюро 1440».
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