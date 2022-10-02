Ученые РФ создали программу для расчета свойств орбитальной космической станции

«В современном мире любая разработка требует подробного моделирования уже на этапе проектирования. Она позволяет предсказать, сколько будет работать аппарат, какие у него преимущества и недостатки. Благодаря этому может быть вскрыто очень большое количество проектных ошибок», — пояснил доцент кафедры прикладной механики Физтех-школы аэрокосмических технологий Иван Завьялов.

Создатели «Интеграла» заявили, что программа может просчитать и свойства национальной орбитальной космической станции, которая может стать альтернативой Международной космической станции (МКС). Такой расчет, несмотря на сложность, возможен и потребует дополнительных усилий. Ученые убеждены, что программа поможет в проектировании альтернативной станции.

Ранее художественное изображение сборки и эксплуатации новой российской орбитальной станции представил «Роскосмос». Видео и фото опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

