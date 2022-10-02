Ученые РФ создали программу для расчета свойств орбитальной космической станции
Российские ученые разработали математическую модель, которая помогает просчитать работу космических аппаратов на орбите. Моделирование способствует выявлению преимуществ и недостатков аппаратов на этапе проектирования и помогает избежать ошибок в конструкции. Компьютерную программу «Интеграл» создали специалисты МФТИ, пишут «Известия».
«В современном мире любая разработка требует подробного моделирования уже на этапе проектирования. Она позволяет предсказать, сколько будет работать аппарат, какие у него преимущества и недостатки. Благодаря этому может быть вскрыто очень большое количество проектных ошибок», — пояснил доцент кафедры прикладной механики Физтех-школы аэрокосмических технологий Иван Завьялов.
Создатели «Интеграла» заявили, что программа может просчитать и свойства национальной орбитальной космической станции, которая может стать альтернативой Международной космической станции (МКС). Такой расчет, несмотря на сложность, возможен и потребует дополнительных усилий. Ученые убеждены, что программа поможет в проектировании альтернативной станции.
Ранее художественное изображение сборки и эксплуатации новой российской орбитальной станции представил «Роскосмос». Видео и фото опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+30 085 / сут.
Умерли
387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
- Новак: Есть технические возможности отремонтировать «Северные потоки»
- Новые субъекты присоединятся к России в границах на день их образования
- Ученые РФ создали программу для расчета свойств орбитальной космической станции
- Полиция начала проверку обладательницы титула «Миссис Крым» из-за песни «Червона Калина»
- Главы девяти стран ЕС решили поддержать вступление Украины в НАТО
- Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому с призывом прекратить конфликт
- Зеленский: Красный Лиман полностью зачищен
- Переходный период при интеграции с Россией новых регионов планируется до 1 января 2026 года
- Минобороны РФ: ВСУ понесли потери на Краснолиманском направлении
- В ЛНР пока не приняли решение о будущем статусе украинского языка в республике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru