Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна

Сделать открытие помог космический аппарат Cassini, который пролетал сквозь гигантский водяной шлейф, извергающийся с поверхности спутника. В статье говорится, что обнаруженная концентрация метана оказалась неожиданно высокой, что позволяет предположить наличие живых организмов на космическом объекте.

В результате математического моделирования для расчета вероятности различных процессов, астрономы выяснили, что наблюдаемая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на Земле.

В итоге они пришли к выводу, что версию о присутствии жизни на Энцеладе нельзя исключать как маловероятную.

Российский ученый Вячеслав Турышев ранее заявил, что гибель всей цивилизации маловероятна, поэтому переселение на Марс слабо обосновано, передает РИА ФАН.

