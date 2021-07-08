Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна
Астрономы Университета Аризоны (США) и Университета Paris Sciences et Lettres (Франция) обнаружили загадочный источник метана, который, как они предполагают, может скрываться в океане под ледяной корой Энцелада, спутника Сатурна. Ученые не исключают, что источником могут быть живые организмы. Об этом открытии говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Сделать открытие помог космический аппарат Cassini, который пролетал сквозь гигантский водяной шлейф, извергающийся с поверхности спутника. В статье говорится, что обнаруженная концентрация метана оказалась неожиданно высокой, что позволяет предположить наличие живых организмов на космическом объекте.
В результате математического моделирования для расчета вероятности различных процессов, астрономы выяснили, что наблюдаемая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на Земле.
В итоге они пришли к выводу, что версию о присутствии жизни на Энцеладе нельзя исключать как маловероятную.
Российский ученый Вячеслав Турышев ранее заявил, что гибель всей цивилизации маловероятна, поэтому переселение на Марс слабо обосновано, передает РИА ФАН.
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