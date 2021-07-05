Вертолет Ingenuity успешно совершил 9-й полёт над поверхностью Марса

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность") успешно провел полет над поверхностью Марса. Об этом сообщает подразделение NASA JPL в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается,что дрон во время полета также испытал системы навигации и электросвязи. В сообщении указано, что Ingenuity провел девятый, самый сложный полёт. Скорость аппарата достигла 5 м/с в течение 166.4 секунд.

Лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA JPL) управляет многими роботизированными миссиями, исследующими Землю, Солнечную систему и Вселенную.

Вертолет-дрон Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") в феврале 2021 года. Первый полет дрона прошел 19 апреля. Вертолет проводит аэрофотосъёмку местности.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:ВертолётМарс
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