Юбилейный авиасалон «МАКС-2021» открывается в Жуковском

20 июля в подмосковном Жуковском начинает работу 15-й авиасалон «МАКС-2021».

«Понты и самолюбование». Авиаэксперт оценил рекламу нового российского истребителя

Выставку откроет глава государства Владимир Путин. Он осмотрит передовые образцы российской авиатехники и проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Одним из самых интересных экспонатов, которые покажут Путину, является новый истребитель. Эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского самолета F-35.

Российская госкорпорация «Ростех» в стиле голливудского кино представила «принципиально новый» истребитель, разработкой которого займется компания Sukhoi.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил новый рекламный ролик российского истребителя, который ранее представила госкорпорация «Ростех».

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ФОТО: Ростех / facebook.com/RostecRussia
ТЕГИ:АвиацияИстребителиСамолеты
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