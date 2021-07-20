Юбилейный авиасалон «МАКС-2021» открывается в Жуковском

Выставку откроет глава государства Владимир Путин. Он осмотрит передовые образцы российской авиатехники и проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Одним из самых интересных экспонатов, которые покажут Путину, является новый истребитель. Эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского самолета F-35.

Российская госкорпорация «Ростех» в стиле голливудского кино представила «принципиально новый» истребитель, разработкой которого займется компания Sukhoi.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил новый рекламный ролик российского истребителя, который ранее представила госкорпорация «Ростех».

