Юбилейный авиасалон «МАКС-2021» открывается в Жуковском
20 июля в подмосковном Жуковском начинает работу 15-й авиасалон «МАКС-2021».
Выставку откроет глава государства Владимир Путин. Он осмотрит передовые образцы российской авиатехники и проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.
Одним из самых интересных экспонатов, которые покажут Путину, является новый истребитель. Эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского самолета F-35.
Российская госкорпорация «Ростех» в стиле голливудского кино представила «принципиально новый» истребитель, разработкой которого займется компания Sukhoi.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил новый рекламный ролик российского истребителя, который ранее представила госкорпорация «Ростех».
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