У полетевшей в космос актрисы Юлии Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем

Актриса Юлия Пересильд, полетевшая в космос, возможно, испытывает боли в груди и дискомфорт в области лопаток. Такое предположение о проблемах с самочувствием у актрисы сделал в интервью News.ru российский ученый, автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.

Специалист ознакомился со снимками, сделанными в космосе. После этого он отметил, что у Пересильд наблюдается напряжение шейных мышц.

По словам специалиста, очень часто это говорит о том, что человек испытывает неприятные ощущения или скованность мышц в грудном отделе.

«Для полета Юлии Пересильд в космос это не опасно. А вот в будущем аукнется головными болями», — предупреждает ученый.

Космонавты и «киноэкипаж» устроили совместный ужин на МКС

Ранее стало известно, что первый космический киноэкипаж начал подготовку к возвращению на Землю.

В сообщении говорится, что космонавт Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полёта актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко «подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля Союз МС-18».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинорежиссёрКосмосРоскосмос
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