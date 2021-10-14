У полетевшей в космос актрисы Юлии Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем

Актриса Юлия Пересильд, полетевшая в космос, возможно, испытывает боли в груди и дискомфорт в области лопаток. Такое предположение о проблемах с самочувствием у актрисы сделал в интервью News.ru российский ученый, автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.

Специалист ознакомился со снимками, сделанными в космосе. После этого он отметил, что у Пересильд наблюдается напряжение шейных мышц.

По словам специалиста, очень часто это говорит о том, что человек испытывает неприятные ощущения или скованность мышц в грудном отделе.

«Для полета Юлии Пересильд в космос это не опасно. А вот в будущем аукнется головными болями», — предупреждает ученый.