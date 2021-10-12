Космонавты и «киноэкипаж» устроили совместный ужин на МКС

«Ужин со всеми. Включая наших новоприбывших Антона Шкаплерова, Клима и Юлию. Прекрасно послушать новые истории спустя пять месяцев», - пошутил космонавт.

Песке также опубликовал совместную фотографию всего экипажа в американском модуле Unity.