Космонавты и «киноэкипаж» устроили совместный ужин на МКС

На Международной космической станции (МКС) прошел совместный ужин всех членов экипажа, включая режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Об этом в своем Twitter написал командир станции француз Тома Песке.

«Сделают несколько кадров». Эксперт раскритиковал съемки кино на МКС за счет бюджета

«Ужин со всеми. Включая наших новоприбывших Антона Шкаплерова, Клима и Юлию. Прекрасно послушать новые истории спустя пять месяцев», - пошутил космонавт.

Песке также опубликовал совместную фотографию всего экипажа в американском модуле Unity.

Деятели кино, попавшие на МКС, вряд ли успеют научиться по-настоящему работать в космосе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» космонавт Сергей Крикалев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноКосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры