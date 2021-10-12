Космонавты и «киноэкипаж» устроили совместный ужин на МКС
На Международной космической станции (МКС) прошел совместный ужин всех членов экипажа, включая режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Об этом в своем Twitter написал командир станции француз Тома Песке.
«Ужин со всеми. Включая наших новоприбывших Антона Шкаплерова, Клима и Юлию. Прекрасно послушать новые истории спустя пять месяцев», - пошутил космонавт.
Песке также опубликовал совместную фотографию всего экипажа в американском модуле Unity.
Diner with everybody. Including our new arrival, @Anton_Astrey, Klim and Yulia, great to hear new stories after 5 months 😄 #MissionAlpha pic.twitter.com/WU5mwGhH4A— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 12, 2021
Деятели кино, попавшие на МКС, вряд ли успеют научиться по-настоящему работать в космосе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» космонавт Сергей Крикалев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Газета Daily Express извинилась за фейки о «краже вакцины» спецслужбами РФ
- Космонавты и «киноэкипаж» устроили совместный ужин на МКС
- Власти Калининградской области ограничат плановую медпомощь
- Адвокат Кучерена не договаривался о защите водителя, везшего Собчак
- Рокировочка. Путин сменил третьего губернатора с начала месяца
- В Махачкале подростка, убившего одноклассника, арестовали
- Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными
- В Москве мужчина обезврежен при попытке выстрелить в полицейского
- Роулинг написала новую книгу для детей о мальчике и поросенке
- Собчак назначили очную ставку с вёзшим её водителем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru