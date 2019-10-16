«У нас давно стоит и не падает». Рогозин об аварийности космической отрасли

Как подчеркнул Рогозин, нештатные ситуации при эксплуатации космической техники были всегда, просто о них раньше не сообщали.

В качестве примера он привел данные, согласно которым Советский Союз выполнил 54 запуска к Луне, но лишь 17 из них закончились успешно.

В июне этого года глава Роскосмоса объяснил перенос на более поздний срок запуска ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» желанием переломить тенденцию аварийности. Дмитрий Рогозин заявил тогда, что у российской космической отрасли не было безаварийного года уже 13 лет.

