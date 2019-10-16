«У нас давно стоит и не падает». Рогозин об аварийности космической отрасли

16 октября 201914:21

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «стереотипом» утверждение о высоком уровне аварийности ракетно-космической техники в России. По словам руководителя госкорпорации, аварий давно не происходит.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — заявил Рогозин. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее текущее состояние, передает ТАСС.

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Как подчеркнул Рогозин, нештатные ситуации при эксплуатации космической техники были всегда, просто о них раньше не сообщали.

В качестве примера он привел данные, согласно которым Советский Союз выполнил 54 запуска к Луне, но лишь 17 из них закончились успешно.

В июне этого года глава Роскосмоса объяснил перенос на более поздний срок запуска ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» желанием переломить тенденцию аварийности. Дмитрий Рогозин заявил тогда, что у российской космической отрасли не было безаварийного года уже 13 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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