Космонавт попросил не сравнивать полет в космос с походом в ресторан

«После посадки у него [Овчинина] еще куча работы часов на 8-10 – это врачи, исследователи, эксперименты. Не думайте, что космический полет это прогулка, это не так что вышел из самолета и пошел в ресторан шашлык есть. Космонавты работают и до посадки, и после нее, у них не может быть каких-то просьб. Я вообще не уверен, что Овчинин мог это сказать. Когда всю эту работу сделает хорошо, тогда, может быть, и покормят», - пояснил Виноградов.

Ожидается, что Овчинин вернется на Землю 3 октября на корабле «Союз МС-12» вместе с американцем Ником Хейгом и астронавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают варианты возвращения огнестрельного оружия в аварийный запас отечественных космонавтов. Космонавт Павел Виноградов в эфире НСН рассказал, зачем космонавтам пистолеты.

