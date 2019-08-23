У границ РФ заметили 27 иностранных самолетов-разведчиков

За прошедшую неделю у российских границ было зафиксировано 27 иностранных летательных аппаратов, которые веди воздушную разведку. Об этом говорится в инфографике газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».

Новости за ночь: Минобороны сообщило о разведактивности у границ РФ

Для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов российские истребители поднимались в воздух 20 раз, отмечает RT.

Как отмечает РЕН ТВ, нарушений воздушного пространства России не было.

Отметим, что за предыдущую неделю Минобороны РФ зафиксировало 28 летательных аппаратов-разведчиков у российских границ.

Ранее в эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский заявил, что то, что иностранные самолеты не нарушают российских границ, ни о чем хорошем не говорит.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr.com/United States government work
ТЕГИ:Минобороны РфРазведка

NSN logoНСН