У границ РФ заметили 27 иностранных самолетов-разведчиков

Для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов российские истребители поднимались в воздух 20 раз, отмечает RT.

Как отмечает РЕН ТВ, нарушений воздушного пространства России не было.

Отметим, что за предыдущую неделю Минобороны РФ зафиксировало 28 летательных аппаратов-разведчиков у российских границ.

Ранее в эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский заявил, что то, что иностранные самолеты не нарушают российских границ, ни о чем хорошем не говорит.

