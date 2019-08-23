Новости за ночь: Минобороны сообщило о разведактивности у границ РФ
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Минобороны рассказало о повышении разведактивности у российских границ
Минобороны РФ предупредило о разведактивности вдоль границ России. Как сообщает газета «Красная звезда», за неделю у отечественных границ было зафиксировано 27 иностранных летательных аппаратов, которые веди воздушную разведку.
Для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов российские истребители поднимались в воздух 20 раз.
Отметим, что нарушений воздушного пространства страны не было.
Эпидемиологи предупредили о появлении смертоносных комаров на юге России
Смертельные тропические болезни угрожают жителям России из-за изменения популяции комаров, пишут «Известия». Переносчики вирусов Зика, Денге, Чикунгунья и жёлтой лихорадки зафиксированы на всём Черноморском побережье и в Крыму.
Отмечается, что укус даже одного туриста таким комаром может грозить распространением эпидемии по всему региону. На данный момент Роспотребнадзор сообщает о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани.
Добавим, перемещение насекомых в Россию произошло из Египта и Юго-Восточной Азии в связи с глобальным потеплением. Повышение средних температур чревато распространением опасных комаров по всей Центральной России.
В России установлен новый рекорд числа долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по числу долгожителей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2019 года в стране насчитала более 20,5 тысяч россиян, достигших столетия.
Отмечается, что это на 17% больше, чем годом ранее. Кроме того, число долгожителей увеличивается уже на протяжении восьми лет. Среди них большую часть, а именно 70%, составляют женщины.
Добавим, эксперты отмечают, что такая тенденция потребует от государства решения вопросов доступности медицинского и социального ухода за ними.
В США назвали условие возвращения России в «Большую восьмёрку»
Вопрос возвращения России в G7 будет обсуждаться на саммите в Биаррице, сообщил источник в Белом доме Reuters. По этому поводу не будет проводиться голосование, так как все вопросы решаются «Большой семёркой» на основании консенсуса.
Кроме того, для окончательного решения, по словам источника, необходимо, чтобы Россия сама официально попросила о восстановлении в клубе.
«Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдет. Так что он вполне может быть поднят, но они продолжают слышать, что Россия сама не просила о возвращении. Так что я бы ожидал, что сначала должно произойти это», — сообщил источник.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сумел убедить в необходимости вернуть Россию в G7 американского лидера Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что приветствуют любые контакты с членами «Большой семёрки», однако возвращение к формату, который Россия покинула в 2014 году из-за присоединения Крыма, не считают самоцелью.
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