Новости за ночь: Минобороны сообщило о разведактивности у границ РФ

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Минобороны РФ предупредило о разведактивности вдоль границ России. Как сообщает газета «Красная звезда», за неделю у отечественных границ было зафиксировано 27 иностранных летательных аппаратов, которые веди воздушную разведку.

Для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов российские истребители поднимались в воздух 20 раз.

Отметим, что нарушений воздушного пространства страны не было.

