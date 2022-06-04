Turkish Airlines не будет возобновлять рейсы в Сочи и на Украину до 31 июля

«Национальный авиаперевозчик Турции — компания Turkish Airlines — продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи», — отмечается в сообщении.

Изменить дату полета или вернуть авиабилеты можно с помощью тур-агентств, через веб-сайт «Турецких авиалиний» или колл-центр по телефону — +90 850 333 0 849.

Об остановке авиаполетов в указанные российские и белорусские города, а также на Украину авиакомпания проинформировала 8 апреля.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что туры в Турцию для россиян могут подешеветь из-за возвращения чартерных рейсов турецкого перевозчика, но пока из некоторых городов России туда иногда приходится летать с пересадками.

«Сейчас готовится возобновление полетной программы чартерными перевозками турецкой авиакомпанией. Возможно за счет этого будут дешеветь поездки. Даже если эта тенденция проявится, то это будет в ближайшее время. Потому что, с учетом того, что у нас сейчас резко сократился авиапарк, и мы не можем летать в недружественные страны, хотя Турция и дружественная нам страна, но есть угроза, что наши самолеты там арестуют. Полетная программа из регионов резко сокращена. У нас раньше самолеты летали в Турцию практически из всех городов миллионников. Сейчас нет, поэтому иногда в Турцию даже приходится летать через Сочи», - рассказал он.

