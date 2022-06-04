Turkish Airlines не будет возобновлять рейсы в Сочи и на Украину до 31 июля
Авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») не планирует возобновлять авиарейсы в российские города Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи, а также на Украину и в столицу Белоруссии Минск до 31 июля. Об этом 4 июня сообщает агентство Anadolu.
«Национальный авиаперевозчик Турции — компания Turkish Airlines — продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи», — отмечается в сообщении.
Изменить дату полета или вернуть авиабилеты можно с помощью тур-агентств, через веб-сайт «Турецких авиалиний» или колл-центр по телефону — +90 850 333 0 849.
Об остановке авиаполетов в указанные российские и белорусские города, а также на Украину авиакомпания проинформировала 8 апреля.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что туры в Турцию для россиян могут подешеветь из-за возвращения чартерных рейсов турецкого перевозчика, но пока из некоторых городов России туда иногда приходится летать с пересадками.
«Сейчас готовится возобновление полетной программы чартерными перевозками турецкой авиакомпанией. Возможно за счет этого будут дешеветь поездки. Даже если эта тенденция проявится, то это будет в ближайшее время. Потому что, с учетом того, что у нас сейчас резко сократился авиапарк, и мы не можем летать в недружественные страны, хотя Турция и дружественная нам страна, но есть угроза, что наши самолеты там арестуют. Полетная программа из регионов резко сокращена. У нас раньше самолеты летали в Турцию практически из всех городов миллионников. Сейчас нет, поэтому иногда в Турцию даже приходится летать через Сочи», - рассказал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Turkish Airlines не будет возобновлять рейсы в Сочи и на Украину до 31 июля
- «Газпром» ведет украинский транзит через станцию «Суджа»
- В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве 17-летней подруги
- В прокуратуре назвали число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
- Промсвязьбанк начнет выдавать карты «Мир» и осуществлять денежные переводы в ЛНР
- Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 12 июня
- Володин: Арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан
- Около 1,5 тысячи жителей Херсона подали заявления на получение гражданства РФ
- В Китае сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, один человек погиб
- ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru