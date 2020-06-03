Турецкий истребитель может стать конкурентом российскому Су-57
Турецкий истребитель пятого поколения Turkish Fighter X (TF-X) может стать конкурентом российского Су-57 на международном рынке. Об этом заявил телеканалу Eko türk tv глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
По его словам, уже сейчас нельзя исключать такой перспективы в случае, если Турция создаст свой национальный истребитель и выведет его на мировой рынок.
«Они потенциально могут быть конкурентами», — цитирует ТАСС руководителя Шугаева.
Ранее сообщалось, что российский перспективный истребитель Су-57 имеет дополнительное преимущество над американским F-35 Lightning II, так как способен вести бой в условиях высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях.
В мае американские аналитики прокомментировали новость о том, что российский истребитель Су-57 может стать беспилотным, сообщают argumenti.ru. Они назвали эту информацию недостоверной.
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