Турецкий истребитель может стать конкурентом российскому Су-57

Турецкий истребитель пятого поколения Turkish Fighter X (TF-X) может стать конкурентом российского Су-57 на международном рынке. Об этом заявил телеканалу Eko türk tv глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

По его словам, уже сейчас нельзя исключать такой перспективы в случае, если Турция создаст свой национальный истребитель и выведет его на мировой рынок.

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«Они потенциально могут быть конкурентами», — цитирует ТАСС руководителя Шугаева.

Ранее сообщалось, что российский перспективный истребитель Су-57 имеет дополнительное преимущество над американским F-35 Lightning II, так как способен вести бой в условиях высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях.

В мае американские аналитики прокомментировали новость о том, что российский истребитель Су-57 может стать беспилотным, сообщают argumenti.ru. Они назвали эту информацию недостоверной.


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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСу-57
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