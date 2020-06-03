Турецкий истребитель может стать конкурентом российскому Су-57

«Они потенциально могут быть конкурентами», — цитирует ТАСС руководителя Шугаева.

Ранее сообщалось, что российский перспективный истребитель Су-57 имеет дополнительное преимущество над американским F-35 Lightning II, так как способен вести бой в условиях высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях.

В мае американские аналитики прокомментировали новость о том, что российский истребитель Су-57 может стать беспилотным, сообщают argumenti.ru. Они назвали эту информацию недостоверной.



