Названо новое преимущество Су-57 над F-35

Такой вывод издание сделало после изучения видеозаписи с истребителем, который министерство обороны РФ опубликовало в марте. На ролике Су-57 запускает ракеты, при этом сама процедура проводилась в условиях больших перегрузок.



«На видео хорошо различимо, что ракета сходит не с пусковых установок на крыльях, а из позиции в районе воздухозаборника. Как известно, на Су-57 четыре оружейных отсека — два больших находятся между двигателями, а еще два, меньшего объема, расположены в крыльях, как раз вблизи воздухозаборников», - говорится в материале.