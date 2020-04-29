Названо новое преимущество Су-57 над F-35
Российский перспективный истребитель Су-57 имеет еще одно преимущество над американским F-35 Lightning II, так как способен вести бой в условиях высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».
Такой вывод издание сделало после изучения видеозаписи с истребителем, который министерство обороны РФ опубликовало в марте. На ролике Су-57 запускает ракеты, при этом сама процедура проводилась в условиях больших перегрузок.
«На видео хорошо различимо, что ракета сходит не с пусковых установок на крыльях, а из позиции в районе воздухозаборника. Как известно, на Су-57 четыре оружейных отсека — два больших находятся между двигателями, а еще два, меньшего объема, расположены в крыльях, как раз вблизи воздухозаборников», - говорится в материале.
Авторы статьи сделали вывод, что самолет оснащен специальной пусковой установкой для ракет с тепловой головкой самонаведения, которая, в отличие от американских аналогов, может работать в условиях высоких перегрузок.
Отметим, что ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетом пятого поколения.
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