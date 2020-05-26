СМИ: Россия начала сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика

В России приступили к сборке первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

По имеющейся информации, этап разработки документации уже завершен, в настоящий момент идет поставка материалов. Кроме того, источники отмечают, что конструкторы уже приступили к изготовление кабины самолета. Завершение строительства бомбардировщика запланировано на 2021 год.



В январе сообщалось, что российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА выйдет в серию в 2027 году. Предварительные испытания машины запланированы на апрель 2023 года, а государственные должны состояться в феврале 2026-го.