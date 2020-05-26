СМИ: Россия начала сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика
В России приступили к сборке первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.
По имеющейся информации, этап разработки документации уже завершен, в настоящий момент идет поставка материалов. Кроме того, источники отмечают, что конструкторы уже приступили к изготовление кабины самолета. Завершение строительства бомбардировщика запланировано на 2021 год.
В январе сообщалось, что российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА выйдет в серию в 2027 году. Предварительные испытания машины запланированы на апрель 2023 года, а государственные должны состояться в феврале 2026-го.
Ранее НСН писала, что российский перспективный истребитель Су-57 имеет еще одно преимущество над американским F-35 Lightning II, поскольку способен вести бой в условиях высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».
Такой вывод издание сделало после изучения видеозаписи с истребителем, который министерство обороны РФ опубликовало в марте. На ролике Су-57 запускает ракеты, при этом сама процедура проводилась в условиях больших перегрузок.
Авторы статьи сделали вывод, что самолет оснащен специальной пусковой установкой для ракет с тепловой головкой самонаведения, которая, в отличие от американских аналогов, может работать в условиях высоких перегрузок.
Отметим, что ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетом пятого поколения.
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