«Туполев» запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

«Гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, включает два ТРД, использующих в качестве топлива авиационный керосин, и один ТРД, использующий ... криогенное топливо», — указано в документе.

Изобретение призвано решить проблему нагрева машины при полете на сверхзвуковых скоростях из-за взаимодействия внешних поверхностей с потоком воздуха.

В описании поясняется, что при работе использующего криогенное топливо двигателя происходит разгон судна до гиперзвуковой скорости и интенсивный нагрев внешних частей самолета. Для длительного полета на гиперзвуке необходимо их охлаждение: криогенное топливо поступает по трубопроводам к наиболее нагретым частям, происходит интенсивная газификация топлива, производится поглощение тепла. Далее нагретое топливо, переходящее в газообразную форму, подается в камеру сгорания двигателя и форсажной камеры для тяги.

