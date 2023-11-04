«Туполев» запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем
Компания «Туполев» запатентовала гиперзвуковой самолет с комбинированной силовой установкой и тремя турбореактивными двигателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.
«Гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, включает два ТРД, использующих в качестве топлива авиационный керосин, и один ТРД, использующий ... криогенное топливо», — указано в документе.
Изобретение призвано решить проблему нагрева машины при полете на сверхзвуковых скоростях из-за взаимодействия внешних поверхностей с потоком воздуха.
В описании поясняется, что при работе использующего криогенное топливо двигателя происходит разгон судна до гиперзвуковой скорости и интенсивный нагрев внешних частей самолета. Для длительного полета на гиперзвуке необходимо их охлаждение: криогенное топливо поступает по трубопроводам к наиболее нагретым частям, происходит интенсивная газификация топлива, производится поглощение тепла. Далее нагретое топливо, переходящее в газообразную форму, подается в камеру сгорания двигателя и форсажной камеры для тяги.
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