ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в корпорации.
Воздушные суда поколения 4++ изготовил Комсомольский-на-Амуре авиазавод им. Гагарина.
«Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы», — подчеркнули в «Ростехе».
По словам первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, ОАК вышла на хорошие темпы производства самолетов, своевременно передает их ВКС, и очередная поставка авиакомплексов — не последняя в 2023 году. Артяков добавил, что Су-35С — сверхманевренный истребитель, способный выполнять широкий спектр задач и применять всю номенклатуру существующих и перспективных образцов авиационного вооружения.
Ранее Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал Минобороны вторую за год партию бомбардировщиков Су-34, напоминает RT.
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