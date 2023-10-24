ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-35С

Воздушные суда поколения 4++ изготовил Комсомольский-на-Амуре авиазавод им. Гагарина.

«Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы», — подчеркнули в «Ростехе».

По словам первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, ОАК вышла на хорошие темпы производства самолетов, своевременно передает их ВКС, и очередная поставка авиакомплексов — не последняя в 2023 году. Артяков добавил, что Су-35С — сверхманевренный истребитель, способный выполнять широкий спектр задач и применять всю номенклатуру существующих и перспективных образцов авиационного вооружения.

Ранее Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал Минобороны вторую за год партию бомбардировщиков Су-34, напоминает RT.

