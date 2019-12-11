Туалетный вопрос на МКС будет решаться несколько месяцев
Эксперты НСН рассказали, как поступят с туалетам в американском сегменте МКС из-за их поломки.
Вновь в американском блоке Международной космической станции (МКС) вышли из строя туалетные комплексы – ассенизационно-санитарное устройство (АСУ). По информации РИА Новости, астронавты какое-то время будут вынуждены использовать туалеты российского сегмента, которые функционируют нормально. Предыдущая поломка американского АСУ была зафиксирована 27 ноября текущего года, работу которого космонавты своими силами восстановили на следующий день.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циалковского Андрей Ионин в эфире НСН призвал учитывать возраст МКС, а также специфику работы в космосе.
«Нужно понимать, что станции уже 20 лет, технологии через такой срок начинают постепенно ломаться. Если на Земле взял да выбросил, то в космосе так не происходит. Как минимум, нужно будет тут это сделать и потом отправить на очередном грузовике к МКС. А загрузка оборудования — это тоже длительный процесс. Надо согласовывать заранее по размерам, массе, другим характеристикам. Здесь решение проблемы может затянуться на несколько месяцев», - пояснил он.
Герой РФ, космонавт-испытатель Сергей Нефёдов в беседе с НСН уточнил, что в американском сегменте применяется модульная система ликвидации неисправностей, что также говорит о том, что рациональнее будет заменить АСУ полностью.
«Разные подходы, разные технологии, но физика процесса одинаковая… Думаю, выйдут из положения… Инженерная мысль установит причины и, если понадобится, то с Земли доставят другие АСУ. Там система достаточно совершенная – модульная, при ней не нужно что-то подчинить, подпаять – все это уходит в прошлое. В свое время американцы заложили, не только на космических кораблях, но и в авиации, так называемую модульную систему ликвидации неисправностей. Предположим, в авиадвигателе слетели лопатки, то раньше это была страшнейшая и огромнейшая работа по устранению дефекта. Американцы же пошли другим путем – просто вынимают часть двигателя, а новая вставляется. Поэтому, если будет невозможно решить проблему на МКС, то само устройство будет заменено ближайшим рейсом», - рассказал Нефёдов.
При этом, Андрей Ионин заметил, что взаимодействие разных держав в космическом пространстве является уникальным опытом, без которого не возможно дальнейшее покорение космоса. Также он добавил, что большие высокотехнологичные проекты - такие как МКС – сами по себе способствуют единению стран и на Земле.
«Чтобы и на Земле было такое единство [как на МКС] нужно организовывать большие высокотехнологичные проекты, тогда страны будет не разорвать. Вот так от туалетов можно перейти к геополитике. Сначала же и в этой области [освоение космоса] были соревнования между сверхдержавами, а потом научились работать вместе. Это уроки МКС, которые нужно выучить», - заключил собеседник НСН.
Напомним, поставки на МКС осуществляются грузовыми кораблями «Прогресс МС-13». Как сообщала НСН, ранее был перенесен запуск такого «грузовика» с 1 декабря на 6 декабря из-за замены бортового кабеля и дополнительных проверок.
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