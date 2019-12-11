Туалетный вопрос на МКС будет решаться несколько месяцев

Вновь в американском блоке Международной космической станции (МКС) вышли из строя туалетные комплексы – ассенизационно-санитарное устройство (АСУ). По информации РИА Новости, астронавты какое-то время будут вынуждены использовать туалеты российского сегмента, которые функционируют нормально. Предыдущая поломка американского АСУ была зафиксирована 27 ноября текущего года, работу которого космонавты своими силами восстановили на следующий день.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циалковского Андрей Ионин в эфире НСН призвал учитывать возраст МКС, а также специфику работы в космосе.

«Нужно понимать, что станции уже 20 лет, технологии через такой срок начинают постепенно ломаться. Если на Земле взял да выбросил, то в космосе так не происходит. Как минимум, нужно будет тут это сделать и потом отправить на очередном грузовике к МКС. А загрузка оборудования — это тоже длительный процесс. Надо согласовывать заранее по размерам, массе, другим характеристикам. Здесь решение проблемы может затянуться на несколько месяцев», - пояснил он.

Герой РФ, космонавт-испытатель Сергей Нефёдов в беседе с НСН уточнил, что в американском сегменте применяется модульная система ликвидации неисправностей, что также говорит о том, что рациональнее будет заменить АСУ полностью.