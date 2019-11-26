Не могу ее, проклятую, есть! Космонавт о лишении МКС черной икры к Новому году

Находящиеся на МКС космонавты, которым предстоит встретить там Новый год, не получат к праздничному столу чёрной икры. Об этом сообщил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), где составляют рацион для космонавтов, Александр Агуреев, передает РИА Новости. Что стало причиной исключения традиционного новогоднего деликатеса из меню космонавтов — не сообщается. По словам Агуреева, в так называемый «набор психологической поддержки» вошли оливки и маслины, фисташки, финики, сушёная клюква, маринованный имбирь, мёд, яблочные пастилки, кедровые орехи, фундук, шоколад и наборы конфет.

Черная икра на борту МКС никогда не пользовалась большим спросом у космонавтов. Поэтому они вряд ли расстроятся из-за ее отсутствия в этом году, рассказал в эфире НСН Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко.

«Я бы не сказал, что это традиция. Традиция – сам Новый год: игрушки, Дед Мороз... Черную икру нам поставляли в маленьких-маленьких баночках. Она была прессованная, как пластилин. Это не та зернистая черная икра, которая в баночках продается, а такая жесткая. Кстати, она у нас не пользовалась каким-то особым спросом. Приходил «грузовик», мы не наваливались на нее и не съедали разом. Она могла лежать месяцами. Почему в этом году не поставят — вопрос к Институту медико-биологических проблем. Наверное, они решили себе на стол ее поставить», — предположил космонавт.