Не могу ее, проклятую, есть! Космонавт о лишении МКС черной икры к Новому году
Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН предположил, почему в этом году космонавты на орбите останутся без деликатеса.
Находящиеся на МКС космонавты, которым предстоит встретить там Новый год, не получат к праздничному столу чёрной икры. Об этом сообщил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), где составляют рацион для космонавтов, Александр Агуреев, передает РИА Новости. Что стало причиной исключения традиционного новогоднего деликатеса из меню космонавтов — не сообщается. По словам Агуреева, в так называемый «набор психологической поддержки» вошли оливки и маслины, фисташки, финики, сушёная клюква, маринованный имбирь, мёд, яблочные пастилки, кедровые орехи, фундук, шоколад и наборы конфет.
Черная икра на борту МКС никогда не пользовалась большим спросом у космонавтов. Поэтому они вряд ли расстроятся из-за ее отсутствия в этом году, рассказал в эфире НСН Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко.
«Я бы не сказал, что это традиция. Традиция – сам Новый год: игрушки, Дед Мороз... Черную икру нам поставляли в маленьких-маленьких баночках. Она была прессованная, как пластилин. Это не та зернистая черная икра, которая в баночках продается, а такая жесткая. Кстати, она у нас не пользовалась каким-то особым спросом. Приходил «грузовик», мы не наваливались на нее и не съедали разом. Она могла лежать месяцами. Почему в этом году не поставят — вопрос к Институту медико-биологических проблем. Наверное, они решили себе на стол ее поставить», — предположил космонавт.
Главная новогодняя традиция в космосе — наряжать станцию игрушками и слушать поздравление президента. В «набор психологической поддержки» также входит бой курантов.
«Новогодние традиции в космосе — те же самые, что и на Земле. Мы наряжаем елку, модуль. Вся станция бывает украшена. У нас есть контейнер, где за 20 лет эксплуатации станции накопилось очень много новогодних игрушек. Мы просим психологов прислать бой курантов. Ровно в 24 часа по московскому времени — не по Гринвичу, по которому станция летает — мы собираемся, слушаем президента, включаем бой курантов. Все это в записи, естественно», — рассказал Михаил Корниенко.
Космический грузовик «Прогресс МС-13», на котором будут, в том числе продукты для новогоднего стола, отправится на орбиту 6 декабря. Из-за технических проблем его запуск был перенесен с 1 декабря, сообщили в «Роскосмосе». Стыковка с МКС, по последним данным, состоится 9 декабря. В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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