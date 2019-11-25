Перенесен запуск российского корабля «Прогресс МС-13»

25 ноября 201918:25

Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» был перенесен с 1 декабря на 6 декабря из-за замены бортового кабеля и дополнительных проверок.

В сообщении «Роскосмоса» уточняется, что во время предполетной подготовки космического корабля специалисты РКК «Энергия» выявили замечание к бортовому кабелю. Неисправность была ликвидирована заменой кабеля, уточняет RT.

«Прогресс» удачно пристыковался к МКС

В связи с проверкой работоспособности всех систем с новым кабелем было принято решение перенести запуск «Прогресса МС-13» на 6 декабря в 12:34 мск с космодрома Байконур.

Напомним, корабль должен доставит на станцию МКС запасы топлива и газов массой 700 кг. Кроме того, 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая аппаратуру систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, питание и воду.

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