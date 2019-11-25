Перенесен запуск российского корабля «Прогресс МС-13»

В связи с проверкой работоспособности всех систем с новым кабелем было принято решение перенести запуск «Прогресса МС-13» на 6 декабря в 12:34 мск с космодрома Байконур.

Напомним, корабль должен доставит на станцию МКС запасы топлива и газов массой 700 кг. Кроме того, 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая аппаратуру систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, питание и воду.

