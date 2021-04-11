Три запуска «Союза-2» со спутниками OneWeb запланированы в 2021 году с космодрома «Восточный»

Еще три пуска российских ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb планируется выполнить с космодрома «Восточный» в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

С космодрома «Восточный» запущены британские спутники связи

Запуски намечены на апрель, май и июль. В каждом пуске - по 36 спутников OneWeb.

Ранее сообщалось, что в 2021 году с космодрома «Восточный» планируются шесть-семь пусков ракет «Союз».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпутникиКосмодром Восточный
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