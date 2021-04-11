Три запуска «Союза-2» со спутниками OneWeb запланированы в 2021 году с космодрома «Восточный»
11 апреля 202108:05
Еще три пуска российских ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb планируется выполнить с космодрома «Восточный» в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Запуски намечены на апрель, май и июль. В каждом пуске - по 36 спутников OneWeb.
Ранее сообщалось, что в 2021 году с космодрома «Восточный» планируются шесть-семь пусков ракет «Союз».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru