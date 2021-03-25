С космодрома «Восточный» запущены британские спутники связи

Спутники будут отделяться от разгонного блока «Фрегат» в девять этапов по четыре аппарата в каждом в период.

Это пятый космический пуск России в текучем году, из 29 стартов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году с этого космодрома планируются шесть-семь пусков ракет «Союз».

