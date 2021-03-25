С космодрома «Восточный» запущены британские спутники связи
25 марта 202106:31
Российская ракета-носитель «Союз-2» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области с 36 британскими спутниками связи OneWeb, сообщает РИА Новости.
Спутники будут отделяться от разгонного блока «Фрегат» в девять этапов по четыре аппарата в каждом в период.
Это пятый космический пуск России в текучем году, из 29 стартов.
Ранее сообщалось, что в 2021 году с этого космодрома планируются шесть-семь пусков ракет «Союз».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru