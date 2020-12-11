Названа дата первого пуска с Восточного в 2021 году

Первый в следующем году запуск с космодрома Восточный состоится 25 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Всего в 2021 году с этого космодрома планируются шесть-семь пусков ракет «Союз». В феврале в космос полетят 36 спутников связи британской компании OneWeb.

«Роскосмос» уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства космодрома Восточный

Во втором квартале планируются два пуска с 36 аппаратами OneWeb в каждом, в четвертом квартале - три-четыре пуска: с метеоспутником «Метеор-М», двумя научными аппаратами «Ионосфера», лунной посадочной станцией «Луна-25».

Как сообщалось, запуск ракеты «Союз-2» с космодрома «Восточный» состоится 18 декабря. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Запуск станет единственным в текущем году. Ракета будет запущена со спутниками компании OneWeb.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СпутникиРакетаКосмодром Восточный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры