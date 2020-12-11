Названа дата первого пуска с Восточного в 2021 году
Первый в следующем году запуск с космодрома Восточный состоится 25 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Всего в 2021 году с этого космодрома планируются шесть-семь пусков ракет «Союз». В феврале в космос полетят 36 спутников связи британской компании OneWeb.
Во втором квартале планируются два пуска с 36 аппаратами OneWeb в каждом, в четвертом квартале - три-четыре пуска: с метеоспутником «Метеор-М», двумя научными аппаратами «Ионосфера», лунной посадочной станцией «Луна-25».
Как сообщалось, запуск ракеты «Союз-2» с космодрома «Восточный» состоится 18 декабря. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Запуск станет единственным в текущем году. Ракета будет запущена со спутниками компании OneWeb.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Эксперт: самозанятых могут обвинить в уходе от налогов
- Предложено упростить процедуру установления инвалидности
- Названа дата первого пуска с Восточного в 2021 году
- Названы замедляющие смартфон программы
- В США в результате крушения F-16 погиб пилот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru