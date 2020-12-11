Названа дата первого пуска с Восточного в 2021 году

Первый в следующем году запуск с космодрома Восточный состоится 25 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Всего в 2021 году с этого космодрома планируются шесть-семь пусков ракет «Союз». В феврале в космос полетят 36 спутников связи британской компании OneWeb.