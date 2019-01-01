Три космонавта с МКС успешно вернулись на Землю

«Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», — написал Рогозин в Twitter.

Несколькими часами ранее «Союз МС-11» отстыковался от модуля «Поиск» на МКС. На станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук, сообщает RT.

Напомним, что в конце мая в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Он продлится два года, в общей сложности из всех кандидатов будет отобрано от четырех до шести человек. Ранее в «Роскосмосе» заявили, что корпорация будет проводить наборы чаще, но «набирать меньше». Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018-м. Было подано около 420 заявок, отбор прошли восемь человек.

