Три космонавта с МКС успешно вернулись на Землю
Члены экипажа Международной космической станции благополучно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз» с российским космонавтом Олегом Кононенко и астронавтами Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн приземлился в Казахстане.
В общей сложности они провели в космосе семь месяцев. Об этом сообщили в российском Центре управления полетами.
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, вернувшиеся члены экипажа МКС выполнили свою задачу.
«Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», — написал Рогозин в Twitter.
Несколькими часами ранее «Союз МС-11» отстыковался от модуля «Поиск» на МКС. На станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук, сообщает RT.
Напомним, что в конце мая в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Он продлится два года, в общей сложности из всех кандидатов будет отобрано от четырех до шести человек. Ранее в «Роскосмосе» заявили, что корпорация будет проводить наборы чаще, но «набирать меньше». Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018-м. Было подано около 420 заявок, отбор прошли восемь человек.
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