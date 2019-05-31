Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
В России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов заявил, что в этот раз планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров.
Он пояснил, что набор продлится два года, в общей сложности из всех кандидатов будет отобрано от четырех до шести человек. Ранее в «Роскосмосе» заявили, что корпорация будет проводить наборы чаще, но «набирать меньше».
Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018-м. Было подано около 420 заявок, отбор прошли восемь человек, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что Россия отправит на орбиту первого космонавта Объединённых арабских эмиратов. Его подготовкой займётся Роскосмос. О достижении такой договоренности сообщил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров после открытия межправительственной комиссии РФ и ОАЭ. Наши специалисты, в частности, помогут отобрать кандидатов в отряд космонавтов, организуют их тренировки - в Центре подготовки космонавтов.
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