Телескоп James Webb вышел на орбиту Земли

Планируется, что James Webb четыре недели будет направляться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа.

Космический аппарат совершит развертывание в течение 29 дней. Отмечается, что наиболее сложным станет приведение в рабочий режим основного зеркала и теплового щита телескопа. Об этом сообщает RT.

К месту назначения с мощнейший орбитальный телескоп James Webb доставила ракета, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане в субботу, 25 декабря.

Ранее стало известно, что гигантские концентрические кольца, напоминающие «звездные врата», обнаружили вокруг черной дыры V404 Cygni, которая располагается на расстоянии 7800 световых лет от Земли. Объекты заметили рентгеновская космическая обсерватория НАСА Chandra и орбитальная обсерватория Swift, передает CNN.

