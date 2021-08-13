В космосе обнаружили гигантские «звездные врата»

Гигантские концентрические кольца, напоминающие «звездные врата», обнаружили вокруг черной дыры V404 Cygni, которая располагается на расстоянии 7800 световых лет от Земли. Объекты заметили рентгеновская космическая обсерватория НАСА Chandra и орбитальная обсерватория Swift, передает CNN.

Новое изображение, выпущенное НАСА, объединяет рентгеновское изображение, наблюдаемые Chandra, с данными о близлежащих звездах, собранными в оптическом свете телескопа Pan-STARRS на Гавайях. Диаметр колец позволяет астрономам определять расстояния до пылевых облаков, сформировавших световые кольца. Чем больше кольцо, тем ближе облако к Земле. По яркости колец исследователи определили приблизительный состав пылевых облаков, которые состоят, в основном, из зерен графита и силиката.

Ранее была названа дата отправки первой актрисы на МКС.


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