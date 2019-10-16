РАН: Взрыв на нейтронной звезде доказал работоспособность «Спектра-РГ»
Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга в эфире НСН поздравил команду космической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» с успехом.
Российский телескоп ART-XC космической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, пишут РИА Новости. Телескоп заснял взрыв в ходе проведения наблюдений за парой нейтронных звезд в августе – сентябре 2019 года.
Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Анатолий Черепащук в эфире НСН отметил, что данный случай фиксации взрыва подтверждает работу оборудования обсерватории.
«Это говорит о том, что «Спектр-РГ» хорошо работает. С чем можно поздравить академика Сюняева (научный руководитель российского орбитального телескопа "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев – НСН) и его команду, ведь это сложно, а у них получается. Это запуск не около Земли, а на расстоянии 1,5 миллиона км от Земли, они летят к точке L2 (Лагранжа - НСН), а это и далеко, и сложная траектория, и еще много чего. Сейчас проходит уже выход на окончательную траекторию и начинаются первые научные наблюдения. Я, думаю, что с помощью этой обсерватории будет открыто немало сенсационных данных, но взрыв термоядерной звезды к ним не относится», - сказал Черепащук.
По словам директора Государственного астрономического института ученые уже хорошо изучили подобные взрывы.
«Что касается термоядерного взрыва на нейтронной звезде, это интересно, но это так называемые рентгеновские барстеры (вспыхивающие галактические рентгеновские источники – НСН), которые уже хорошо известны и изучены. Если имеется нейтронная звезда в паре с обычной, то вещество обычной звезды натекает на нейтронную и, если у нейтронной звезды нет магнитного поля, то вещество накапливается у экватора нейтронной звезды. Затем на этой границе возникает неустойчивость, которая приводит к термоядерному взрыву. Каждая такая термоядерная вспышка это отдельная информация о физике процессов на поверхностях нейтронных звезд. Тот факт, что «Спектр-РГ» зафиксировал взрыв надо расценивать как первую ласточку, которая говорит о том, что аппаратура работает», - пояснил Анатолий Черепащук.
Напомним, «Спектр-РГ» вывели на орбиту в июле текущего года. 21 октября обсерватория должна прибыть в рабочую точку Лагранжа L2 системы Земля — Солнце.
«Сегодня на лекции у Сюняева показывали, что там уже все семь телескопов запущенны и показывают очень хорошее изображение. На четырех квадратных градусах несколько сотен компактных рентгеновских источников, из которых некоторые могут быть такими рентгеновскими барстерами со взрывами, черные дыры, сверхмассивные черные дыры, ядра галактик. Всего навсего поле - четыре на четыре градуса, а уже огромное количество информации получено! А будут делать обзор всего неба – это 40 тысяч квадратных градусов! В течение четырех лет будут сканировать небо, а потом два года станут исследовать наиболее интересные объекты», - заключил собеседник.
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" является российско-германским проектом по созданию орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить карту видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
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