РАН: Взрыв на нейтронной звезде доказал работоспособность «Спектра-РГ»

«Что касается термоядерного взрыва на нейтронной звезде, это интересно, но это так называемые рентгеновские барстеры (вспыхивающие галактические рентгеновские источники – НСН), которые уже хорошо известны и изучены. Если имеется нейтронная звезда в паре с обычной, то вещество обычной звезды натекает на нейтронную и, если у нейтронной звезды нет магнитного поля, то вещество накапливается у экватора нейтронной звезды. Затем на этой границе возникает неустойчивость, которая приводит к термоядерному взрыву. Каждая такая термоядерная вспышка это отдельная информация о физике процессов на поверхностях нейтронных звезд. Тот факт, что «Спектр-РГ» зафиксировал взрыв надо расценивать как первую ласточку, которая говорит о том, что аппаратура работает», - пояснил Анатолий Черепащук.

Напомним, «Спектр-РГ» вывели на орбиту в июле текущего года. 21 октября обсерватория должна прибыть в рабочую точку Лагранжа L2 системы Земля — Солнце.

«Сегодня на лекции у Сюняева показывали, что там уже все семь телескопов запущенны и показывают очень хорошее изображение. На четырех квадратных градусах несколько сотен компактных рентгеновских источников, из которых некоторые могут быть такими рентгеновскими барстерами со взрывами, черные дыры, сверхмассивные черные дыры, ядра галактик. Всего навсего поле - четыре на четыре градуса, а уже огромное количество информации получено! А будут делать обзор всего неба – это 40 тысяч квадратных градусов! В течение четырех лет будут сканировать небо, а потом два года станут исследовать наиболее интересные объекты», - заключил собеседник.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" является российско-германским проектом по созданию орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить карту видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Ранее НСН сообщала, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «стереотипом» утверждение о высоком уровне аварийности ракетно-космической техники в России. По словам руководителя госкорпорации, аварий давно не происходит.

