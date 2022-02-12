Телескоп James Webb передал на Землю первые снимки

Кадры представляют собой изображения 18 размытых точек света, по числу зеркальных панелей камеры.

«Вся команда "Уэбба" в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в [камеру ближнего инфракрасного диапазона] NIRCam», — подчеркнула главный исследователь камеры Марсия Рике.

James Webb начал делать снимки 2 февраля. В течение месяца специалисты планируют корректировать расположение его зеркальных сегментов, пока все изображения не сложатся в целостную картину. Изображения телескопа будут становиться все четче, ожидается, что аппарат передаст на Землю первые научные кадры этим летом. Ученые будут изучать с помощью James Webb древнейшие звезды и галактики Вселенной и искать планеты, потенциально пригодные для жизни.

