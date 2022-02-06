Орбиту МКС скорректируют для подготовки к приему космического корабля
Высоту орбиты Международной космической станции 6 февраля увеличат на 400 метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».
Это требуется для подготовки к прибытию российского пилотируемого корабля «Союз МС-21». Он должен причалить к МКС 18 марта. Кроме того, 30 марта на станцию прибудет космический корабль «Союза МС-19».
Сегодня на станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.
Как сообщалось ранее, грузовой корабль «Прогресс» поднимет станцию на 400 метров над Землей.
Ранее в госкорпорации рассказали, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров совершили первый в текущем году выход в открытый космос, они провели снаружи МКС 7 часов 11 минут.
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