Орбиту МКС скорректируют для подготовки к приему космического корабля

Высоту орбиты Международной космической станции 6 февраля увеличат на 400 метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

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Это требуется для подготовки к прибытию российского пилотируемого корабля «Союз МС-21». Он должен причалить к МКС 18 марта. Кроме того, 30 марта на станцию прибудет космический корабль «Союза МС-19».

Сегодня на станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

Как сообщалось ранее, грузовой корабль «Прогресс» поднимет станцию на 400 метров над Землей.

Ранее в госкорпорации рассказали, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров совершили первый в текущем году выход в открытый космос, они провели снаружи МКС 7 часов 11 минут.

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Фото: nasa.gov
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