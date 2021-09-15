«Сверхтяж» пока не виден: Рогозин объяснил задержку с лунной ракетой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил отказ от создания сверхтяжелой ракеты для полёта к Луне. По его словам, работы решено отложить, чтобы перенаправить средства на создание новых метановых двигателей. На базе этой технологии в будущем и будет построен многоразовый космический носитель.

Как отметил Рогозин, создание сверхтяжелой ракеты требует колоссальных затрат, при этом, её нельзя «лепить из того, что было», а использовать исключительно новейшие технологии. В частности, необходимо разработать композитные баки, которые на 30-40% будут легче изделий из нынешних сплавов.

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Глава «Роскосмоса» рассказал, что деньги, которые предполагалось потратить на «сверхтяж», брошены на разработку в КБ Химавтоматики двигателей на метане, которые можно будет неоднократно использовать на ракете сверхтяжелого класса.

«Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше? Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой. Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в «Роскосмосе», и систем, и сплавов, и новых двигателей", - подчеркнул Рогозин.

При этом, по его словам, работы по созданию стратегической транспортной космической системы, по сути, не прекращались. Разрабатываемая сверхтяжелая ракета-носитель «Енисей» должна быть впервые запущена в 2028 году.

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Первый вариант должен выводить на низкую околоземную орбиту до 103 тонн груза. Носитель также предполагается использовать для полётов к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на её поверхность.

Ранее генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил РИА Новости о приостановке разработки технического проекта ракеты такого класса. Он предположил, что работы возобновятся после уточнения программы.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:РогозинРакетаРоскосмос
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