«Сверхтяж» пока не виден: Рогозин объяснил задержку с лунной ракетой

Глава «Роскосмоса» рассказал, что деньги, которые предполагалось потратить на «сверхтяж», брошены на разработку в КБ Химавтоматики двигателей на метане, которые можно будет неоднократно использовать на ракете сверхтяжелого класса.

«Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше? Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой. Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в «Роскосмосе», и систем, и сплавов, и новых двигателей", - подчеркнул Рогозин.

При этом, по его словам, работы по созданию стратегической транспортной космической системы, по сути, не прекращались. Разрабатываемая сверхтяжелая ракета-носитель «Енисей» должна быть впервые запущена в 2028 году.