Названы сроки первого полёта SJ-100 с российским двигателем
Первый полет импортозамещённого пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 планируется на начало 2024 года. Такие сроки назвал руководитель Объединённой авиастроительной компании Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что серийные поставки SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 стартуют именно в 2024 году. Двигательные установки уже смонтированы на наших опытных лайнерах, сообщил Слюсарь в эфире телеканала «Россия-24».
По словам главы ОАК, разрешение на первый полёт теперь должна дать Объединенная двигателестроительная корпорация. Сразу после этого до конца текущего года будут произведены наземные отработки.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» с какими трудностями может столкнуться импортозамещённый SJ-100.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производство красной икры в РФ выросло в 2,1 раза за год
- «Сорвали наступление ВСУ»: Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную задачу года
- СМИ: Суд взыскал со звезды «Последнего богатыря» Хориняка 100 тысяч рублей
- Названы сроки первого полёта SJ-100 с российским двигателем
- Адвокат Жорин назвал здравым смыслом отказ СК от возбуждения дела против Пугачевой
- Силуанов сообщил о перевыполнении плана по налогу на сверхприбыль
- «Хотят быть красивыми»: Хайдаров заявил о росте числа мужчин на пластических операциях
- ОКР начал выплату компенсаций атлетам, которые не примут участие в ОИ-2024
- «Работаем уже год»: Хирург Хайдаров вдохновляется преображением Киркорова
- В Гидрометцентре заявили об ожидающейся оттепели в начале 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru