Названы сроки первого полёта SJ-100 с российским двигателем

Первый полет импортозамещённого пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 планируется на начало 2024 года. Такие сроки назвал руководитель Объединённой авиастроительной компании Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что серийные поставки SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 стартуют именно в 2024 году. Двигательные установки уже смонтированы на наших опытных лайнерах, сообщил Слюсарь в эфире телеканала «Россия-24».

По словам главы ОАК, разрешение на первый полёт теперь должна дать Объединенная двигателестроительная корпорация. Сразу после этого до конца текущего года будут произведены наземные отработки.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» с какими трудностями может столкнуться импортозамещённый SJ-100.

