Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»
Коммерческий суд Коломбо отклонил в пятницу иск, который подала ирландская компания Celestial Aviation Trading 10 Limited против «Аэрофлота», из-за которого был задержан в аэропорту на Шри-Ланке российский Airbus, сообщает РИА Новости.
По мнению судьи, который вел заседание, спор между сторонами носит коммерческий характер, который должен решаться между двумя компаниями без привлечения государства.
После того, как власти островного государства 2 июня задержали Airbus A330-300 «Аэрофлота» в целях обеспечения иска, были приостановлены все рейсы компании из России на Шри-Ланку.
Президент страны Готабайя Раджапакса по телефону лично попросил президента РФ Владимира Путина возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что задержание на Шри-Ланке российского самолета является не политической акцией, а следствием ошибки юристов авиаперевозчика.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- Умер 29-летний экс-игрок «Спартака» Козлов
- МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева
- Нудистов в Сочи будут штрафовать
- Телеграм: Литву подвинули, ЕС отключили, гражданство упростили
- Регионам предложили выплачивать премии за борьбу с борщевиком
- Минобороны РФ объяснило удар «Калибрами» по дому офицеров в Виннице
- СМИ: Евросоюз внесет поправки в санкции против России
- Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского бойца
- Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»
- В Совфеде назвали Канаду одной из самых русофобских стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru