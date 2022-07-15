Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»

Коммерческий суд Коломбо отклонил в пятницу иск, который подала ирландская компания Celestial Aviation Trading 10 Limited против «Аэрофлота», из-за которого был задержан в аэропорту на Шри-Ланке российский Airbus, сообщает РИА Новости.

По мнению судьи, который вел заседание, спор между сторонами носит коммерческий характер, который должен решаться между двумя компаниями без привлечения государства.

После того, как власти островного государства 2 июня задержали Airbus A330-300 «Аэрофлота» в целях обеспечения иска, были приостановлены все рейсы компании из России на Шри-Ланку.

СМИ: Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолёта «Аэрофлота»

Президент страны Готабайя Раджапакса по телефону лично попросил президента РФ Владимира Путина возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что задержание на Шри-Ланке российского самолета является не политической акцией, а следствием ошибки юристов авиаперевозчика.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияШри-ЛанкаСудАэрофлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры