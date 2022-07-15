Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»

Коммерческий суд Коломбо отклонил в пятницу иск, который подала ирландская компания Celestial Aviation Trading 10 Limited против «Аэрофлота», из-за которого был задержан в аэропорту на Шри-Ланке российский Airbus, сообщает РИА Новости.

По мнению судьи, который вел заседание, спор между сторонами носит коммерческий характер, который должен решаться между двумя компаниями без привлечения государства.

После того, как власти островного государства 2 июня задержали Airbus A330-300 «Аэрофлота» в целях обеспечения иска, были приостановлены все рейсы компании из России на Шри-Ланку.