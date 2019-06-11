Су-27 перехватил над Балтикой разведчики Швеции и США

Российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух иностранных самолётов-разведчиков у границы над водами Балтийского моря. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Одним из самолётов оказался американский RC-135, а другим — шведский «Гольфстрим», передает РЕН ТВ. Российский Су-27 поднялся в воздух и сопроводил иностранные судна над нейтральными водами Балтийского моря, не допуская нарушения воздушного пространства РФ.