Авиация и космос

Су-27 перехватил над Балтикой разведчики Швеции и США

11 июня09:53

Российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух иностранных самолётов-разведчиков у границы над водами Балтийского моря. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Одним из самолётов оказался американский RC-135, а другим — шведский «Гольфстрим», передает РЕН ТВ. Российский Су-27 поднялся в воздух и сопроводил иностранные судна над нейтральными водами Балтийского моря, не допуская нарушения воздушного пространства РФ.

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В Минобороны отметили, что перехват выполнялся, согласно международным правилам использования воздушного пространства, пишет RT.

Ранее американские военные обвинили РФ в небезопасном перехвате своего разведывательного самолёта P-8A Poseidon над Средиземным морем. По данным Шестого флота США, 4 июня самолёт был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Именно вторую встречу самолетов, которая длилась 28 минут, в США назвали «небезопасной».

Военные лётчики рассказали НСН, что стоит за перехватом американских самолётов у российских границ.

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ТЕГИ:Су-27Балтийское Море