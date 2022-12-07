В IATA призвали Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию

Западные страны должны готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России, сообщил The Telegraph генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

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По его словам, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании. Глава организации отметил, что Китай, который недавно ввел ограничения на рейсы из-за вспышки COVID-19, уже в 2023 году может ослабить их. КНР будет иметь преимущество перед British Airways, так как рейсы этой авиакомпании могут задерживать из-за обхода воздушного пространства РФ.

Уолш подчеркнул, что вследствие запрета на полеты в российском воздушном пространстве и Украины над Европой стали скапливаться самолеты.

Напомним, после долгого перерыва возобновились рейсы из Омана в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авиация
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