В IATA призвали Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию

По его словам, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании. Глава организации отметил, что Китай, который недавно ввел ограничения на рейсы из-за вспышки COVID-19, уже в 2023 году может ослабить их. КНР будет иметь преимущество перед British Airways, так как рейсы этой авиакомпании могут задерживать из-за обхода воздушного пространства РФ.

Уолш подчеркнул, что вследствие запрета на полеты в российском воздушном пространстве и Украины над Европой стали скапливаться самолеты.

Напомним, после долгого перерыва возобновились рейсы из Омана в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

