В IATA призвали Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
Западные страны должны готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России, сообщил The Telegraph генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.
По его словам, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании. Глава организации отметил, что Китай, который недавно ввел ограничения на рейсы из-за вспышки COVID-19, уже в 2023 году может ослабить их. КНР будет иметь преимущество перед British Airways, так как рейсы этой авиакомпании могут задерживать из-за обхода воздушного пространства РФ.
Уолш подчеркнул, что вследствие запрета на полеты в российском воздушном пространстве и Украины над Европой стали скапливаться самолеты.
Напомним, после долгого перерыва возобновились рейсы из Омана в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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